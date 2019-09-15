Fabrikadan müzeye Mümtaz Kibrit Fabrikası

Tebriz, İRNA- Mümtaz Kibrit Fabrikası, İran'ın en eski endüstrilerinden biri ve bir asırdan fazla bir zaman öncesine dayanan kibrit fabrikası olarak, yüz yıl önce İran'ın Azerbaycan sınırında yer alan Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'de kuruldu. Mümtaz Kibrit Fabrikası halen müze olarak yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ziyaret ediliyor.