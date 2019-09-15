Tahran, IRNA- İran Milli Voleybol Takımı, 14. Asya Voleybol Şampiyonası kapsamında ikinci maçta karşılaştığı Katar’ı 3-0 yendi. 14. Asya Voleybol Şampiyonası başkent Tahran'da düzenlenmektedir.
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İranlı tekvandocu Grandperi Tekvando Şampiyonasında gümüş madalya kazandı
Reşt, İRNA- İranlı tekvandocu Armin Hadipur, Japonya’da düzenlenen Grand Perry Tekvando Şampiyonası’…
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İran-Katar voleybol maçından kareler
Tahran, IRNA- İran Milli Voleybol Takımı, 14. Asya Voleybol Şampiyonası kapsamında ikinci maçta…
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İranlı spocu 2019 Mr. Olympiya’da üçüncü oldu
Tahran, İRNA- ABD’de düzenlenen 2019 Dünya Vucüt Geliştirme Mr. Olimpiya’da ‘İran Kurdu’ olarak…
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İran, Pompeo'nun Suudi Arabistan petrol tesislerine İran'ın saldırdığı yönündeki iddialarını yalanladı
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suudi Arabistan'ın…
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İran hükümeti kadınların statta maç izlemeleri için gereken koşulları sağlamış
Mahabad, IRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Parlamento İşlerinden Sorumlu Yardımcısı, 'İran hükümeti…
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İran Milli Voleybol Takımı, Katar'ı yendi
Tahran, IRNA- İran Milli Voleybol Takımı, 20. Asya Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında…
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İranlı satranççı Dünya Satranç Kupası'nda tarih yazdı
Tahran, IRNA- Dünya Satranç Kupası'nın ikinci aşamasında oynanan ikinci maçının sonunda İranlı…
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Urmiyeli sanatçı, Uluslararası Barış İçin Sanat Festivali'nin en iyisi seçildi
Urmiye, IRNA- Batı Azerbaycan Kültür ve İslami İrşat İl Müdürlüğü Sanat İşlerinden Sorumlu…
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İranlı bilim adamının ailesi, onun ABD'de serbest bırakılmasını istedi
İsfahan, IRNA- ABD'de gözaltında bulunan İranlı bilim adamı profesör Mesud Süleymani'nin ailesi,…
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Ülkenin ihtiyaç duyduğu ilaçların hepsi 3 yıl içinde ülke içinde üretilecek
Tahran, IRNA- İran Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı, ülkenin ihtiyacı olan ilaçların yüzde…
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