15 Eyl 2019 13:29
Journalist ID: 2394
News Code: 83475718
0 Persons

İran-Katar voleybol maçından kareler

Tahran, IRNA- İran Milli Voleybol Takımı, 14. Asya Voleybol Şampiyonası kapsamında ikinci maçta karşılaştığı Katar’ı 3-0 yendi. 14. Asya Voleybol Şampiyonası başkent Tahran'da düzenlenmektedir.

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 1 =