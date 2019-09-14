14 Eyl 2019 17:30
Journalist ID: 1942
News Code: 83475132
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İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin Konferansı

Ankara, IRNA- İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin isimli konferans 20 ülkeden 70 katılımcı ile Ankara’da başladı.

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