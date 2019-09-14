İsfahan Ali Kapu Sarayı

İsfahan, IRNA-
Ali Kapu Sarayı, Nakş-i Cihan Meydanı'nın batısında ve Şeyh Lütfullah Camisi'nin karşısında yer almaktadır. Hicri 11. asrın mimarlarının muhteşem eserlerindendir. Ali Kapu Sarayı 1054 h.k. yılında I. Şah Abbas döneminde inşa edilmiş ve daha sonra bu hanedanın 80 yıllık iktidarı boyunca bir takım önemli degişikliklere uğramıiştır. Kelime anlamı Ulu Kapı demek olan bu saray, ‘Mübarek Nakş-i Cihan Devlethanesi’ ve Kasr-ı Devlethane’ seklinde de isimlendirilmektedir.
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İsfahan, IRNA-
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