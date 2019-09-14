Şahrud, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan iline bağlı Şahrud ilçesindeki Biarcment şehrinde bulunan Kalebala köyü, güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelmiştir.
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İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin Konferansı
Ankara, IRNA- İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin isimli konferans 20 ülkeden 70 katılımcı…
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Ayetullah Eraki: Filistin İslam dünyasının meselesidir
Ankara, IRNA- Dünya Mezhepler Arası Yakınlaşma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Eraki,…
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Radkan Kümbeti: İran'ın en büyük filozofunun tarihi ve muhteşem eseri
Meşhed, İRNA- İlhanlı hükümdarlarından birinin mezarı olduğu sanılan Radkan Kümbeti, yılın…
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Ankara’da İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin" isimli konferans başladı
Ankara, IRNA- İslam Birliği Araştırmaları Merkezi (İSBAM) tarafından "İslam Dünyasının Geleceği…
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İran'ın 'Son Hikaye'si ABD San Diego Film Festivali'nden ödül aldı
Tahran, IRNA- ABD'de düzenlenen Uluslararası 2019 San Diego Çocuk Film Festivali'nde İran'dan…
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İsfahan Ali Kapu Sarayı
İsfahan, IRNA-
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İran Milli 15 Yaş Altı Kadınlar Futbol Takımı Kırgızistan'a karşı da zafer kazandı
Tahran, IRNA- İran Milli 15 Yaş Altı Kadınlar Futbol Takımı, Özbekistan'da düzenlenen CAFA…
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Şahrud Biarcment'e bağlı Kalebala Köyü çok güzel
Şahrud, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan iline bağlı Şahrud ilçesindeki…
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İran Milli Voleybol Takımı'nın açık arayla yendiği Sri Lanka ile maçından kareler
Tahran, IRNA- İran Milli Voleybol Takımı, Asya Voleybol Şampiyonası kapsamında ilk maçta karşılaştığ…
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İranlı satranççı Uluslararası İbn-i Sina Satranç Turnuvası'nın şampiyonu oldu
Hemedan, IRNA- İran'ın Hemedan kentinde düzenlenen Uluslararası İbn-i Sina Blitz Open Satranç…
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