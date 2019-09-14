14 Eyl 2019 15:23
Journalist ID: 2391
News Code: 83474960
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Şahrud Biarcment'e bağlı Kalebala Köyü çok güzel

Şahrud, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusunda yer alan Simnan iline bağlı Şahrud ilçesindeki Biarcment şehrinde bulunan Kalebala köyü, güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelmiştir.

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