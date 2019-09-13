13 Eyl 2019 16:23
Journalist ID: 1942
News Code: 83473779
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Yezd Su Müzesi

Yezd, IRNA- Yezd kentinin önemli müzelerinden olan Su Müzesi, tarihi Kolahduz Evinde bulunmaktadır. Müzede çeşitli dönemlere ait su ile ilgili araç gereçler ve setler sergilenmektedir.

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