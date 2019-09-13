13 Eyl 2019 16:10
Journalist ID: 1942
News Code: 83473770
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Hamadan Tarihi Halıcılar Çarşısı

Hamadan, IRNA- Hamadan kapalı çarşısındaki Halıcılar Çarşısından görüntüler.

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