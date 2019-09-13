13 Eyl 2019 15:48
Journalist ID: 1942
News Code: 83473753
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Senendec Darülihsan Camii

Senendec, IRNA- Kaçarlar döneminden kalan Darülihsan Camii 375 numara ile Milli Eserler listesinde kayıt altına alınmıştır. Caminin çinilerin en önemli özelliklerindendir.

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