Senendec, IRNA- Kaçarlar döneminden kalan Darülihsan Camii 375 numara ile Milli Eserler listesinde kayıt altına alınmıştır. Caminin çinilerin en önemli özelliklerindendir.
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İran ve Rusya Enerji Bakanları iki ülke işbirliği hakkında görüştü
Moskova, IRNA- İran ve Rusya Enerji Bakanları yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke işbirliği…
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Zarif: Netanyahu’nun varlığı ile Amerika’nın düşmana ihtiyacı yoktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Trump’a hitaben,…
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Musvi: İran’ın Kanada’daki kültür merkezi binalarının satışı uluslararası hukuka aykırıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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Türk firmaları, İran’da yatırım yapmak istiyor
Tahran, IRNA- İran-Türkiye Ortak Ticaret Odası Başkanı Rıza Kami, Türk firmalarının diğer yabancı…
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Rahmani Fezli: İran uyuşturucu ile mücadelede ön cephededir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Abdülriza Rahmani Fezli, İran’ın uyuşturucu…
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Pakistan, Siyonist rejimi tanımayacağını bildirdi
Tahran, IRNA- Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mohammad Faysal, İslamabad gündeminde Siyonist…
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Yezd Su Müzesi
Yezd, IRNA- Yezd kentinin önemli müzelerinden olan Su Müzesi, tarihi Kolahduz Evinde bulunmaktadır.…
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Hamadan Tarihi Halıcılar Çarşısı
Hamadan, IRNA- Hamadan kapalı çarşısındaki Halıcılar Çarşısından görüntüler.
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Senendec Darülihsan Camii
Senendec, IRNA- Kaçarlar döneminden kalan Darülihsan Camii 375 numara ile Milli Eserler listesinde…
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Cumhurbaşkanı Ruhani, Ankara’yı ziyaret edecektir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran-Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanl…
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