Pekin, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Mohammad Bageri, Çin ziyaretinin ikinci gününde Çin Milli Savunma Üniversitesi Başkanı ile görüşerek, üniversitede bir konuşma yaptı.
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İran Genelkurmay Başkanının Çin ziyaretinin ikinci günü
Pekin, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Mohammad Bageri, Çin ziyaretinin ikinci…
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İran-Kırgızistan arasında güvenlik anlaşması imzalandı
Tahran, IRNA- Kırgızistan Başkenti Bişkek’te İran ve Kırgızistan arasında güvenlik anlaşması…
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Takab köylerinin doğal güzellikleri
Mahabad, IRNA- Batı Azerbaycan’ın Tekab kentinin doğal güzellikleri, turistler ve doğa severler…
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İstihban’da İncir hasadı
Şiraz, IRNA- Fars ilinin İstihban kentinde İncir mahsulünün hasadı görüntüleri.
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General Bageri: İran, Fars Körfezindeki güvenlik ve menfaatlerini savunmaya hazırdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Mohammad Bageri, mevcut şartlarda…
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Musevi: İran’a ait Fars Körfezindeki 3 adayla ilgili iddialar, bölge ve dünya şartlarını algılamamaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’a…
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General Bageri: İran, Çin ilişkileri stratejik ilişkilere evrilmektedir
Pekin, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Mohammad Bageri, İran-Çin ilişkilerinin…
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İran’ın 40 üniversitesi dünyanın en önemli üniversitesi arasında yer aldı
Tahran, IRNA- İran’ın 40 üniversitesinin ismi dünyanın en iyi üniversiteler listesinde yer…
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Riyabkov: Rusya, İran’ın KOEP ile ilgili yaptıklarını algılamaktadır
Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Riyabkov, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem…
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İran, Netanyahu’nun işgal toprakları ile ilgili sözlerini mahkum etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Siyonist…
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