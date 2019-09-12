12 Eyl 2019 19:40
Journalist ID: 1942
News Code: 83473294
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İran Genelkurmay Başkanının Çin ziyaretinin ikinci günü

Pekin, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Mohammad Bageri, Çin ziyaretinin ikinci gününde Çin Milli Savunma Üniversitesi Başkanı ile görüşerek, üniversitede bir konuşma yaptı.

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