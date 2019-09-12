12 Eyl 2019 19:06
Journalist ID: 1942
News Code: 83473264
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Takab köylerinin doğal güzellikleri

Mahabad, IRNA- Batı Azerbaycan’ın Tekab kentinin doğal güzellikleri, turistler ve doğa severler için önemli cazibe merkerzlerindendir.

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