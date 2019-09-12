12 Eyl 2019 18:59
Journalist ID: 1942
News Code: 83473262
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İstihban’da İncir hasadı

Şiraz, IRNA- Fars ilinin İstihban kentinde İncir mahsulünün hasadı görüntüleri.

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