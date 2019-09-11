11 Eyl 2019 15:13
Journalist ID: 2391
News Code: 83472223
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Yezd Şahidiye'de Aşure gününde palmiye kaldırmadan görüntüler

Yezd, IRNA- İran'ın doğusunda yer alan Yezd iline bağlı Şahidiye şehrinde her yıl olduğu gibi, bu yıl Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure gününde sabah ve akşam saatlerinde İmam Hüseyin anısında palmiye kaldırma törenleri düzenlendi.

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