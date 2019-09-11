Yezd, IRNA- İran'ın doğusunda yer alan Yezd iline bağlı Şahidiye şehrinde her yıl olduğu gibi, bu yıl Muharrem ayının onuncu gününe denk gelen Aşure gününde sabah ve akşam saatlerinde İmam Hüseyin anısında palmiye kaldırma törenleri düzenlendi.
-
Nükleer anlaşma taahütlerimizi azaltmanın üçüncü adımı, en önemli adımdı
Tahran, İRNA- İran Cumhurbşakanı Hasan Ruhani, ‘Nükleer anlaşma taahütlerimizi azaltmanın üçüncü…
-
Yezd Şahidiye'de Aşure gününde palmiye kaldırmadan görüntüler
Yezd, IRNA- İran'ın doğusunda yer alan Yezd iline bağlı Şahidiye şehrinde her yıl olduğu gibi,…
-
Zencan'da 14 tonluk helva pişirildi
Zencan, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın batısında, Tebriz'in doğusunda yer alan Zencan'da…
-
İran’da Muharrem ayı yas töreni, yabancı turistler için cazip olmaya başladı
Tahran, İRNA - Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da İran genelindeki şehir ve köylerde…
-
İran- Çin savunma işbirliği gelişmektedir
Pekin, İRNA- İran Generalkumray Başkanı General Muhammed Bakıri, İran ve Çin silahlı kuvvetleri…
-
Bolton gibi bütün İran karşıtıları devre dışı bırakılacak
Tahran, IRNA- İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘Bolton…
-
İran elektrikli arabalar üretmeyi planlıyor
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Bilim İşlerinden Sorumlu Yardımcısı, elektrikli arabaların…
-
İran Genelkumray Başkanı, Çin’de
Pekin, İRNA- İran Genelkumray Başkanı General Muhammed Bakıri, Çin Genelkurmay Başkanı'nın…
-
Zarif: ABD'nin iç işleri hakkında görüş bildirmeyiz
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, bir Amerikalı muhabirin Beyaz Saray Ulusal Güvenlik…
-
Ekonomik terör varken, ABD ile müzakere etmeyiz
New York, IRNA- İran'ın BM Daimi Temsilcisi, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un…
yorumunuz