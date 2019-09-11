11 Eyl 2019 15:09
Journalist ID: 2391
News Code: 83472219
0 Persons

Zencan'da 14 tonluk helva pişirildi

Zencan, IRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın batısında, Tebriz'in doğusunda yer alan Zencan'da Muharrem ayı yas törenleri çok muhteşem şekilde düzenleniyor. Törenlerden biri 14 ton helvanın üretilerek 14 bin paket şeklinde halk arasında dağıtılmasıdır. Bu gelenek 22 yıl Zencan'da yapılagelmektedir.

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 3 =