10 Eyl 2019 17:22
Journalist ID: 1217
News Code: 83471225
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Mobareke’nin Arazi köyünde Tasua ihsan yemeği

İsfahan, IRNA- Mobareke kentinin Arazi köyünde yıllardan beri Tasua gününde, köy ahalisi evlerinde hazırladıkları ihsan yemeklerini tepsilerle köyün Hüseyniyesine getirerek, matem törenleri için köye gelenlere ikram etmektedirler.

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