Hurremabad, IRNA- Dünyada her an kayıt altına alınan olayların görüntüleri, hiç bir zaman kendileri görünmeyen foto muhabirlerin eseridir. Fotoğraflarda Hurremabad kentinde Tasua ve Aşura günlerinde foto muhabirlerin çabaları görülmektedir.
-
Mobareke’nin Arazi köyünde Tasua ihsan yemeği
İsfahan, IRNA- Mobareke kentinin Arazi köyünde yıllardan beri Tasua gününde, köy ahalisi evlerinde…
-
Görünmeyen hikaye anlatıcıları
Hurremabad, IRNA- Dünyada her an kayıt altına alınan olayların görüntüleri, hiç bir zaman kendileri…
-
İran, İmam Hüseyin as. mateminde yasa boğuldu
Tahran, IRNA- Aşura günü dolayısıyla bugün tüm İran İmam Hüseyin as. ve 72 vefalı sahabesinin…
-
Rusya: İran’da bilimsel ve araştırma santrifüjler kullanımının tehdit olmadığını bildirdi
Tahran, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı bir kez daha Amerika’nın İran nükleer meselesi dahil…
-
Tahtirevançi, Amerika’nın NPT’yi çiğnemekle suçladı
New York, IRNA- İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecit Tahtirevançi, nükleer silah denemelerinde…
-
Zarif, Netanyahu’nun iddialarını yalanladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Siyonist Rejim…
-
Musevi: Adrian Derya yükünü boşalttı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'a…
-
Garipabadi: UAEK, Amerikan yönetimine bağlı bir kurum değildir
Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi Kazım…
-
8 Eylül 1978 Şahlık rejiminin çöküşünü hızlandıran gün
Tahran, IRNA- Kara Cuma diye bilinen ve birçok kişinin ölümü ile sonuçlanan 8 Eylül 1978 günü…
-
İran kentlerinde Tasua Gecesi Matem törenleri
Tahran, IRNA- Tasua gecesinde İran kentleri matem törenlerine şahit olmaktaydı.
yorumunuz