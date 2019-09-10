10 Eyl 2019 17:12
Journalist ID: 1217
News Code: 83471219
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Görünmeyen hikaye anlatıcıları

Hurremabad, IRNA- Dünyada her an kayıt altına alınan olayların görüntüleri, hiç bir zaman kendileri görünmeyen foto muhabirlerin eseridir. Fotoğraflarda Hurremabad kentinde Tasua ve Aşura günlerinde foto muhabirlerin çabaları görülmektedir.

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