9 Eyl 2019 10:06
Journalist ID: 1942
News Code: 83470306
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İran kentlerinde Tasua Gecesi Matem törenleri

Tahran, IRNA- Tasua gecesinde İran kentleri matem törenlerine şahit olmaktaydı.

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