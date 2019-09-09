Tahran, IRNA- Tasua gecesinde İran kentleri matem törenlerine şahit olmaktaydı.
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Musevi: Adrian Derya yükünü boşalttı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran'a…
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Garipabadi: UAEK, Amerikan yönetimine bağlı bir kurum değildir
Tahran, IRNA- İran’ın Viyana’da bulunan uluslararası kurumlar nezdindeki daimi temsilcisi Kazım…
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8 Eylül 1978 Şahlık rejiminin çöküşünü hızlandıran gün
Tahran, IRNA- Kara Cuma diye bilinen ve birçok kişinin ölümü ile sonuçlanan 8 Eylül 1978 günü…
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İran kentlerinde Tasua Gecesi Matem törenleri
Tahran, IRNA- Tasua gecesinde İran kentleri matem törenlerine şahit olmaktaydı.
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Zarif: Mütecavizler ve işgalciler hezimeti kabul ederek, Afganistan’ı terk etmeli
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Afganistan’da mevcut…
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Gazeteci Kaşıkçı'yı parçalara ayıran Suudi Arabistan'ın özel katliam timinin itirafları ortaya çıktı
Ankara, IRNA- Suudi Arabistan’da gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldürmek için İstanbul’a gelen timin…
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Hürriyet: İran ve Türkiye, Suriye'yi görüştü
Tahran, IRNA- Hürriyet Gazetesi, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarının Suriye anayasa inceleme…
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İran Milli Basketbol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı
Tahran, IRNA- İran Milli Basketbol Takımı 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı ve…
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UAEK: İran ile işbirliğimiz devam edecek
Tahran, IRNA- UAEK Geçici Başkanı Tahran'a yaptığı ziyaretin ardından, İran nükleer tesislerinde…
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Tecriş'te düzenlenen Muharrem ayı yas törenlerinden kareler
Tahran, IRNA- Tecriş Tekkesi, Şemiran bölgesinde yer alan Tecriş Ulu Camii'nin yanında bir…
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