Tecriş'te düzenlenen Muharrem ayı yas törenlerinden kareler

Tahran, IRNA- Tecriş Tekkesi, Şemiran bölgesinde yer alan Tecriş Ulu Camii'nin yanında bir ibadethanedir. Giriş kemeri tuğla ve kiremitten yapılmıştır. Geçmişte bir çatısı ve yirmi kemeri vardı ve 21. yüzyılın başlarında tavan aralığının yararına inşa edilmişti. Tecriş Tekkesi Gençlik Kurulu 1960'ta kuruldu ve 50 yıldan fazla bir süredir faaliyet ediyor.