Tahran, İRNA- Çocuklar Muahrrem ayında matem törenlerine katılarak, Aşura kültürü ile yetiştiriliyorlar.
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Hürriyet: İran ve Türkiye, Suriye'yi görüştü
Tahran, IRNA- Hürriyet Gazetesi, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarının Suriye anayasa inceleme…
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İran Milli Basketbol Takımı 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı
Tahran, IRNA- İran Milli Basketbol Takımı 2020 Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı ve…
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UAEK: İran ile işbirliğimiz devam edecek
Tahran, IRNA- UAEK Geçici Başkanı Tahran'a yaptığı ziyaretin ardından, İran nükleer tesislerinde…
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Tecriş'te düzenlenen Muharrem ayı yas törenlerinden kareler
Tahran, IRNA- Tecriş Tekkesi, Şemiran bölgesinde yer alan Tecriş Ulu Camii'nin yanında bir…
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Çocukların katıldığı Muharrem ayı yas törenlerinden kareler
Tahran, İRNA- Çocuklar Muahrrem ayında matem törenlerine katılarak, Aşura kültürü ile yetiştiriliyor…
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İran Dışişleri Bakanı Zarif'in UAEK Geçici Başkanı ile görüşmesinden kareler
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, 8 Eylül'de başkent Tahran'da UAEK Geçici Başkanı…
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İran Dışişleri Bakanı, UAEK'ye profesyonel ilkeleri gözetmesi çağrısında bulundu
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, UAEK'ye mesleki ilkelere, gizliliğe ve kurumun tarafsız…
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İran Milli Karate Takımı, Dünya Karate Ligi'nde ikinci sırada yer aldı
Tahran, İRNA- Jaonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 2019 Dünya Karate Ligi'nde İran Milli…
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İranlı karateciler 2 gümüş madalya kazandı
Tahran, İRNA- Japonya’nın başkaneti Tokyo’da düzenlenen 2019 Dünya Karate Ligi'nde İranlı karatecile…
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Umre zairleri Sefer ayından sonra Suudi Arabistan'a gidecek
Tahran, IRNA- İran Hac ve Ziyaret Kurumu Başkanı, 'Suudi Arabistan Hac Bakanlığı ile İranlı…
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