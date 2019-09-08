8 Eyl 2019 19:52
Journalist ID: 2394
News Code: 83470001
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Çocukların katıldığı Muharrem ayı yas törenlerinden kareler

Tahran, İRNA- Çocuklar Muahrrem ayında matem törenlerine katılarak, Aşura kültürü ile yetiştiriliyorlar.

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