8 Eyl 2019 19:43
Journalist ID: 2394
News Code: 83469979
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İran Dışişleri Bakanı Zarif'in UAEK Geçici Başkanı ile görüşmesinden kareler

Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, 8 Eylül'de başkent Tahran'da UAEK Geçici Başkanı Cornel Feruta ile bir araya geldi.

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