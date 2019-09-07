7 Eyl 2019 23:59
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News Code: 83468813
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İran Kadınlar Futsal Ligi'nden görüntüler

İsfahan, IRNA- İran Kadınlar Futsal Ligi kapsamında Mis Kirman ile 6 Eylül'de karşılaşan İsfahn Nami No Futsal Kulübü, maçı 2-0 kayvbetti. Maç İsfahan 25 Aban Stadı'nda düzenlendi.

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