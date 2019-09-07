Hemedan Gençname Köyü Akvaryumu'ndan kareler

Hemedan, IRNA- Hemedan'ın yaklaşık bin metrekarelik alana kurulu Gençname Köyü akvaryumu, İranlı ve yabancı heykeltıraşların 5 yıllık çalışmaları ile inşa edilerek 2011 yılında ziyaretçilere açıldı. Akvaryum iki katta 3 ana bölümden oluşuyor.