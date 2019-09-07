7 Eyl 2019 22:53
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News Code: 83468794
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Hemedan Gençname Köyü Akvaryumu'ndan kareler

Hemedan, IRNA- Hemedan'ın yaklaşık bin metrekarelik alana kurulu Gençname Köyü akvaryumu, İranlı ve yabancı heykeltıraşların 5 yıllık çalışmaları ile inşa edilerek 2011 yılında ziyaretçilere açıldı. Akvaryum iki katta 3 ana bölümden oluşuyor.

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