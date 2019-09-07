7 Eyl 2019 21:15
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News Code: 83468759
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Hüsrevi sınır kapısı, Erbain ziyaretçileri için açıldı

Kirmanşah, IRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah iline bağlı Kasr-ı Şirin ilçesinde bulunan Hüsrevi Sınır Kapısı, 6 Eylül'de İran ve Irak içişleri bakanlarının katılımıyla Erbain ziyaretçilerinin ziyareti için açıldı.

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