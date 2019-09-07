Kirmanşah, IRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah iline bağlı Kasr-ı Şirin ilçesinde bulunan Hüsrevi Sınır Kapısı, 6 Eylül'de İran ve Irak içişleri bakanlarının katılımıyla Erbain ziyaretçilerinin ziyareti için açıldı.
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İran Kadınlar Futsal Ligi'nden görüntüler
İsfahan, IRNA- İran Kadınlar Futsal Ligi kapsamında Mis Kirman ile 6 Eylül'de karşılaşan İsfahn…
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Tahran, IRNA- Kazakistan’da düzenlenen Asya Görme Engelli Judo Şampiyonası’nda İranlı Vahid…
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Hüsrevi sınır kapısı, Erbain ziyaretçileri için açıldı
Kirmanşah, IRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah iline bağlı Kasr-ı Şirin ilçesinde…
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