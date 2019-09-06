6 Eyl 2019 15:45
Journalist ID: 1942
News Code: 83467227
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Tahran’da Aşura Matem Merasimi

Tahran, IRNA- Moharrem ayının 6. Gününde İran’ın birçok kentinde ve Tahran’da bugüne özel Matem töreni olan Çocuk Matemi törenleri düzenlendi.

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