6 Eyl 2019 11:03
Journalist ID: 1942
News Code: 83466904
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Ahvaz’da Muharrem Geceleri

Ahvaz, IRNA- Huzistan ilinin Başşehri Ahvaz’da Muharrem ayı dolayısıyla matem törenleri düzenlenmektedir. Düzenlenen gösterilerde İmam Hüseyin as. Şahadeti canlandırılmaktadır.

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