Ahvaz, IRNA- Huzistan ilinin Başşehri Ahvaz’da Muharrem ayı dolayısıyla matem törenleri düzenlenmektedir. Düzenlenen gösterilerde İmam Hüseyin as. Şahadeti canlandırılmaktadır.
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Tahran’da Aşura Matem Merasimi
Tahran, IRNA- Moharrem ayının 6. Gününde İran’ın birçok kentinde ve Tahran’da bugüne özel Matem…
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Novak: Rusya, İran Petrol sektörüne yatırım yapmak istiyor
Moskova, IRNA- Rusya Petrol Bakanı Aleksander Novak, ülkesinin İran’ın petrol üretim sektörüne…
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Amerika’nın uygulamalarının sonucu İran’ın KOEP’te 3. Adımı getirdi
Tahran, IRNA- Çoğu analist ve dünyanın çoğu medya grubu, Azami baskı çerçevesinde uygula Beyaz…
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Zarif: Fars Körfezi güvenliği bölge ülkelerinin işbirliği ile temin edilir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Fars Körfezi güvenliğini…
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Ahvaz’da Muharrem Geceleri
Ahvaz, IRNA- Huzistan ilinin Başşehri Ahvaz’da Muharrem ayı dolayısıyla matem törenleri düzenlenmekt…
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Küba: Amerika’nın İran denizcilik alanındaki ambargoları uluslararası hukuka aykırıdır
Tahran, IRNA- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Amerika’nın İran denizcilik kurumları…
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‘’Are You Voleyball?’’ isimli İran film, Meksika’da en iyi film ödülü kazandı
Tahran, IRNA- İranlı yönetmen Mohammad Bahşi’nin yazıp ve yönettiği kısa film ‘’Are You Volleyball?…
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Zarif, Endoneyza Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Endonezya Dışişleri…
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Guterres ilk kez İran halkı aleyhindeki ambargoların negatif etkilerini onayladı
New York, IRNA- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres İran’daki insan hakları raporunda, Amerika’nın…
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İran, KOEP çerçevesindeki nükleer ve araştırma ile ilgili taahhütlerini resmen askıya aldı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın…
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