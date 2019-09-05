5 Eyl 2019 20:57
Journalist ID: 1942
News Code: 83466671
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Yazın son günlerinde Hazar Denizi kıyıları

Tahran, IRNA- Hazar Denizi kıyıları İran’ın en önemli turizm merkezlerindendir. Yazın son günlerinde Hazar Denizi sahilleri genelde yerli turistleri ağırlamaktadır.

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