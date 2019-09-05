Tahran, IRNA- Hazar Denizi kıyıları İran’ın en önemli turizm merkezlerindendir. Yazın son günlerinde Hazar Denizi sahilleri genelde yerli turistleri ağırlamaktadır.
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Yazın son günlerinde Hazar Denizi kıyıları
Tahran, IRNA- Hazar Denizi kıyıları İran’ın en önemli turizm merkezlerindendir. Yazın son günlerinde…
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İran’ı ziyaret eden yabancı turist sayısı yüzde 40 artış göstermekte
Tahran, IRNA- Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Baka Yardımcısı Veli Teymuri, 21 Mart…
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Zarif: Bölge güvenliği dışarıdan satın alınamaz
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, bölge güvenliğinin…
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Slovenya, İran ile en üst düzeyde işbirliğine hazır olduğunu bildirdi
Tahran, IRNA- Slovenya Ekonomik Gelişme ve Teknoloji Bakanı Ezdıravko Poçioleşk, ülkesinin…
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Matemin Hıçkırığı Tebriz’de sahnelendi
Tebriz, IRNA- Moharrem ayı ve Aşura metemi dolayısıyla Tebriz’de Matemin Hıçkırığı isimli sokak…
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Zarif: Amerika’nın haraç isteme politikası bir örneğe dönüşmektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın Adrian…
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Musevi, Amerikan yönetiminin İran aleyhindeki yeni ekonomik terörizm dalgasını mahkum etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin…
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İran’ın en büyük limanından Petro dışı ihracat yüzde 15 arttı
Tahran, IRNA- İran’ın en büyük limanı olan Şehit Recai limanından petrol dışı ihracat miktarı…
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Amerika’nın düşmanca tutumu İran uzay programına halel getirmeyecektir
Tahran, IRNA- İran Uzay Araştırmaları Kurumu, Amerika’nın bu kurumu aleyhine uyguladığı ambargonun…
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Zarif: Geçmişimizde radikalizm yoktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ‘’Bizim geçmişimizde…
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