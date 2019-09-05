Tebriz, IRNA- Moharrem ayı ve Aşura metemi dolayısıyla Tebriz’de Matemin Hıçkırığı isimli sokak tiyatrosu sergilendi.
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Matemin Hıçkırığı Tebriz’de sahnelendi
Tebriz, IRNA- Moharrem ayı ve Aşura metemi dolayısıyla Tebriz’de Matemin Hıçkırığı isimli sokak…
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Zarif: Amerika’nın haraç isteme politikası bir örneğe dönüşmektedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın Adrian…
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Musevi, Amerikan yönetiminin İran aleyhindeki yeni ekonomik terörizm dalgasını mahkum etti
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin…
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İran’ın en büyük limanından Petro dışı ihracat yüzde 15 arttı
Tahran, IRNA- İran’ın en büyük limanı olan Şehit Recai limanından petrol dışı ihracat miktarı…
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Amerika’nın düşmanca tutumu İran uzay programına halel getirmeyecektir
Tahran, IRNA- İran Uzay Araştırmaları Kurumu, Amerika’nın bu kurumu aleyhine uyguladığı ambargonun…
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Zarif: Geçmişimizde radikalizm yoktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, ‘’Bizim geçmişimizde…
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Ruhani: İran’ın taahhütlerinin azaltılmasının 3. Adımı Cuma gününden uygulanacak
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem…
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İran’ın güneydoğusunda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
Zahidan, İRNA- Sistan ve Beluçistan Emniyet Müdür Vekili Gweneral Ahmed Taheri, İran'ın güneydoğusun…
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İran Milli Kuraş Takımı dünya üçüncüsü oldu
Tahran, İRNA- Güney Kore’nın Chungju kentinde düzenlenen Dünya Kuraş Şampiyonası'nda İran Milli…
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İran kök hücre bilimi üretiminde 17 sıra yükseldi
İran Kök Hücre Geliştirme Komitesi Sekreteri Amirali Hamidiye, bir yıl boyunca Scopus dergisinde…
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