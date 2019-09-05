5 Eyl 2019 11:04
Journalist ID: 1942
News Code: 83466026
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Matemin Hıçkırığı Tebriz’de sahnelendi

Tebriz, IRNA- Moharrem ayı ve Aşura metemi dolayısıyla Tebriz’de Matemin Hıçkırığı isimli sokak tiyatrosu sergilendi.

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