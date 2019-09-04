4 Eyl 2019 18:52
Journalist ID: 2391
News Code: 83465560
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İran'ın batı illeri el sanatları ulusal kalitelilik standardı

Kirmanşah, IRNA- 5. İran batı illeri el sanatları ulusal kalitelilik standardı seçimi, Kirmanşah, Hemedan, Kürdistan, İlam, Erdebil ve Batı Azerbaycan illerinden gelen temsilcilerin katılımıtla düzenlendi.

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