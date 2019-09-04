4 Eyl 2019 18:48
Journalist ID: 2391
News Code: 83465556
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Yazın futbol eğitimi heyecanı yüksek!

İranlı çocukların en çok sevdiği sporlaerın başında kuşkusuz futbol geliyor. İranlı aileler yazın çocukların yaz tatilinde onları futbol başta olmak üzere spor kursları kaydını yaptırıyor. Bu yüzden futbol eğitim okulları yaz aylarında çok aktif hale geliyor.

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