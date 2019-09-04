İranlı çocukların en çok sevdiği sporlaerın başında kuşkusuz futbol geliyor. İranlı aileler yazın çocukların yaz tatilinde onları futbol başta olmak üzere spor kursları kaydını yaptırıyor. Bu yüzden futbol eğitim okulları yaz aylarında çok aktif hale geliyor.
-
Zarif: Bizim için önemli olan Avrupa’nın yaptıklarıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Fransa Dışişleri…
-
Irakçi, Slovenya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tahran, IRNA- İran-Slovenya siyasi istişarelerine katılmak için o ülkede bulunan İran İslam…
-
Pakistan Ordusu: İran’ın bölgesel barış için rolü inkar edilemez
İslamabad, IRNA- Pakistan Ordusu Sözcüsü General Asıf Ğafur, İran’ın bölgesel barış için rolünün…
-
İran'ın batı illeri el sanatları ulusal kalitelilik standardı
Kirmanşah, IRNA- 5. İran batı illeri el sanatları ulusal kalitelilik standardı seçimi, Kirmanşah,…
-
Erzurum’da Kasım ayında Batı Azerbaycan Kültür Haftası düzenlenecektir
Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan Vali Yardımcısı Ali Mustefevi, Erzurum’da Kasım ayında Batı…
-
Yazın futbol eğitimi heyecanı yüksek!
İranlı çocukların en çok sevdiği sporlaerın başında kuşkusuz futbol geliyor. İranlı aileler…
-
Yezd Zarç Emirü'lmüminin Camisi
Yezd, IRNA- İran'ın doğusundaki Yezd iline bağlı Zarç ilçesinde bulunan Zarç Camisi, 120 yıl…
-
Uluslarararası Enzeli Sulağı
Bender Enzeli, IRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gilan iline bağlı Enzeli Limanı…
-
Erdekaniyan: Rusya, İran petrol sanayinde 10 milyar dolar yatırıma hazırdır
Moskova, IRNA- İran Enerji Bakanı ve İran-Rusya Ekonomik Komisyonun İranlı Eş Başkanı Rıza…
-
Hemedan eski çarşısından görüntüler
Hemedan, IRNA- İran'ın batısında yer alan Hemedan şehrinde bulunan eski çarşı hala canlılığını…
yorumunuz