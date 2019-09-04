4 Eyl 2019 18:45
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News Code: 83465551
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Yezd Zarç Emirü'lmüminin Camisi

Yezd, IRNA- İran'ın doğusundaki Yezd iline bağlı Zarç ilçesinde bulunan Zarç Camisi, 120 yıl önce Kaçarların hüküm sürdüğü dönemde inşa edilmiştir. Caminin kurucusu Hacı Molla Ali Kemal'dir. Cami İran Ulusal Anıtlar Listesi'nde tecil edilmiştir.

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