4 Eyl 2019 18:38
Journalist ID: 2391
News Code: 83465544
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Hemedan eski çarşısından görüntüler

Hemedan, IRNA- İran'ın batısında yer alan Hemedan şehrinde bulunan eski çarşı hala canlılığını koruyor.

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