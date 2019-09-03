3 Eyl 2019 16:11
Journalist ID: 2394
News Code: 83463858
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Samanyolu Urmiye Gölü üzerinde güzel görüntüler oluşturdu

Urmiye, IRNA- Samanyolu galaksisi Urmiye Gölü üzerinde geceleyin güzel manzaralar yaratıyor.

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