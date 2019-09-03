3 Eyl 2019 16:10
Journalist ID: 2394
News Code: 83463843
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Kirmanşah’ta 4. Kürt Atı Festivalinden görüntüler

Kirmanşah, IRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah ilinin merkezi Kirmanşah'ta 28-29 Ağustos tarihlerinde 4. Kürt Atı Festivali düzenlendi.

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