3 Eyl 2019 16:09
Journalist ID: 2394
News Code: 83463805
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Tahran Kadın ve Ulusal Üretim Sergisinden görüntüler

Tahran, IRNA- Kadın ve Ulusal Üretim Sergisi bugünlerde Tahran'ın Goftegu Parkında düzenlenmektedir.

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