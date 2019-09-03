Simnan’da devekuşu yetiştiriciliği

Simnan, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Simnan ilinde devekuşu yetiştirmek çok faydalıdır ve eti lezzetlidir. Devekuşunun insan vücudunun tüm kısımlarında kullanılabilir. Simnan devekuşu yetiştiriciliği için iyi bir potansiyele sahiptir.