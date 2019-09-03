Simnan, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Simnan ilinde devekuşu yetiştirmek çok faydalıdır ve eti lezzetlidir. Devekuşunun insan vücudunun tüm kısımlarında kullanılabilir. Simnan devekuşu yetiştiriciliği için iyi bir potansiyele sahiptir.
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Zarif’in Asya ülkelerine ziyareti başladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif’in Asya ülkelerine…
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Zarif: Tahran her zaman Şam ile BM görüşmelerini teşvik etmiştir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın Suriye…
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Meclisten güvenoyu alan iki bakan resmen faaliyetlerine başladılar
Tahran, IRNA- Bugün İslami Şura Meclisinde güvenoyu alan Eğitim, Öğretin ve Kültürel Miras,Turizm…
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İran belgeseli Amerikan festivalinin büyük ödülüne adaya
Tahran, IRNA- Rıza Ferehmend’in yönettiği uzun metrajlı belgesel filmi ‘’Bir Rüya’nın Bakır…
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İran ve Pakistan Dışişleri Bakanları Kaşmir hakkında görüştü
İslamabad, IRNA- Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmut Goreyşi, İran Dışişleri Bakanı Mohammad…
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Samanyolu Urmiye Gölü üzerinde güzel görüntüler oluşturdu
Urmiye, IRNA- Samanyolu galaksisi Urmiye Gölü üzerinde geceleyin güzel manzaralar yaratıyor.
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Kirmanşah’ta 4. Kürt Atı Festivalinden görüntüler
Kirmanşah, IRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kirmanşah ilinin merkezi Kirmanşah'ta 28-29…
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Tahran Kadın ve Ulusal Üretim Sergisinden görüntüler
Tahran, IRNA- Kadın ve Ulusal Üretim Sergisi bugünlerde Tahran'ın Goftegu Parkında düzenlenmektedir.
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Simnan’da devekuşu yetiştiriciliği
Simnan, İRNA- İran'ın başkenti Tahran'ın doğusundaki Simnan ilinde devekuşu yetiştirmek çok…
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Bocnurd’da Spor ve Klasik Gösterisinden kareler
Bocnurd, IRNA- İran'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'da 30 Ağustos…
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