Tebriz, IRNA- Dünya’nın sayılı kapalı çarşılarından olan Tebriz Kapalı Çarşısı Muharrem ayı ile birlikte siyaha büründü.
-
Musevi: İsrail’in Lübnan aleyhindeki saldırısı dünya güvenliği aleyhinedir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Siyonist…
-
Fenerbahçe Allahyar Sayyadmanesh'i İstanbulspor'a kiraladı
Tahran, IRNA- Fenerbahçe, İranlı oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i bir yıllığına İstanbulspor'a…
-
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Mavi Marmara hususunda yeni karar aldı
Tahran, IRNA- Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne bağlı Temyiz Mahkemesi, Siyonist rejim İsrail'in…
-
İran ve Suriye bankacılık alanında işbirliğini arttırıyor
Tahran, IRNA- İran ve Suriye Merkez Bankaları Başkanları yaptıkları görüşmede iki ülke bankacılık…
-
İran Milli Tekvando Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazandı
Tahran, İRNA- Güney Kore’nin Chuncheon şehrinde düzenlenen 2. Dövüş Sanatları Yarışmaslarında…
-
Tebriz Kapalı Çarşısı Moharrem ayında siyaha büründü
Tebriz, IRNA- Dünya’nın sayılı kapalı çarşılarından olan Tebriz Kapalı Çarşısı Muharrem ayı…
-
Zarif: Amerika’nın İdlib’de yaptıkları istikrarsızlık yaratacaktır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın Suriye’deki…
-
Zarif: İran-Rusya ilişkileri her dönemden daha çok ilerlemiştir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran ve Rusya ilişkileri…
-
İran ve Fransız uzmanlar 10 saat görüştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi Başkanlığında…
-
Dışişleri Bakanı Zarif, Çin Global Times gazetesine yazdı
Dışişleri Bakanı Zarif, Çin Global Times gazetesine yazdı
yorumunuz