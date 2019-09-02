2 Eyl 2019 22:07
Journalist ID: 1942
News Code: 83462704
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Tebriz Kapalı Çarşısı Moharrem ayında siyaha büründü

Tebriz, IRNA- Dünya’nın sayılı kapalı çarşılarından olan Tebriz Kapalı Çarşısı Muharrem ayı ile birlikte siyaha büründü.

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