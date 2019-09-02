Reşt, İRNA- Masal şehri, İran'ın kuzeyinde Hazar Denizi'nin güney kısmında yer alan Gilan ili Taliş dağlarının yamacında yer alıyor. Bölgenin harika doğasına ek olarak, gelenek ve görenekleri ve çevresindeki köylerin kültürü, burayı güzel bir turizm bölgesi haline getirmiştir.
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Masal Suçale Yaylası bir başka güzel
Reşt, İRNA- Masal şehri, İran'ın kuzeyinde Hazar Denizi'nin güney kısmında yer alan Gilan ili…
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İran’ın ünlü mağaralarından Alisadr Mağarası'ndan kareler
Hemedan, İRNA- Alisadr Mağarası, dünyanın en uzun mağara içi botla dolaşma yoluna sahip bir…
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Şiraz'ın ünlü Narincistanı Kavam'ı
Şiraz, İRNA- Kavam Bahçesi veya Kavam Biruni Bahçesi olarak da bilinen Narincistan Kavam Bahçesi,…
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Tahran'ın stratejisi, taahhüde karşı taahhüttür
Tahran, IRNA- İran Hükümet Sözcüsü, 'AB'nin nükleer anlaşma taahhütlerini ifa etmesi halinde,…
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Zarif: Rusya zor koşullarda her zaman İran’ın yanında saf tutmuştur
Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran ve Moskova'nın stratejik ilişkilere sahip…
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İran: Nükleer anlaşma taahhütlerimizi azaltmanın üçüncü adımı uygulanmaya hazır
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini…
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İran’ın Kenduvan Köyü; Kayaların kalbinde canlı bir hayat
Tahran, İRNA- Kenduvan köyü, kayalıkların merkezinde bir bal peteği şeklinde inşa edilmiş evleri…
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İranlı sporcu altın madalya kazanmayı başardı
Tebriz, IRNA- Tayland’da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Sepak takraw Yarışmasında İranlı sporcu…
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Meybod’da taziye okuma ve palmiye kaldırma gelenekleri
Yezd, IRNA- İran’ın Yezd iline bağlı Meybod ilçesinde her yıl Maharrem ayının gelmesi ile taziye…
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Zarif: Avrupalıların aksine, Rusya ve Çin’le stratejik ve kapsamlı ilişkilere sahibiz
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, 'Rusya ve Çin'le stratejik ilişkilerimiz var. Bu iki…
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