Masal Suçale Yaylası bir başka güzel

Reşt, İRNA- Masal şehri, İran'ın kuzeyinde Hazar Denizi'nin güney kısmında yer alan Gilan ili Taliş dağlarının yamacında yer alıyor. Bölgenin harika doğasına ek olarak, gelenek ve görenekleri ve çevresindeki köylerin kültürü, burayı güzel bir turizm bölgesi haline getirmiştir.