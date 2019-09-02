Şiraz'ın ünlü Narincistanı Kavam'ı

Şiraz, İRNA- Kavam Bahçesi veya Kavam Biruni Bahçesi olarak da bilinen Narincistan Kavam Bahçesi, Şiraz’ın Balakoft isimli eski bir mahallesinde LütfAli Han Zend Caddesinde bulunmaktadır. Ekildiği birçok turunç ağacı nedeniyle, "Narincistan " olarak bilinir. 3085 metrekarelik bir alana kurulu Narincistan, halihazırda bir müze olarak turistler tarafından ziyaret ediliyor.
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