Şiraz'ın ünlü Narincistanı Kavam'ı

Şiraz, İRNA- Kavam Bahçesi veya Kavam Biruni Bahçesi olarak da bilinen Narincistan Kavam Bahçesi, Şiraz’ın Balakoft isimli eski bir mahallesinde LütfAli Han Zend Caddesinde bulunmaktadır. Ekildiği birçok turunç ağacı nedeniyle, "Narincistan " olarak bilinir. 3085 metrekarelik bir alana kurulu Narincistan, halihazırda bir müze olarak turistler tarafından ziyaret ediliyor.