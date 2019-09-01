Yezd, IRNA- İran’ın Yezd iline bağlı Meybod ilçesinde her yıl Maharrem ayının gelmesi ile taziye okuma ve palmiye kaldırma töreni yapılmaktadır.
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İranlı sporcu altın madalya kazanmayı başardı
Tebriz, IRNA- Tayland’da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Sepak takraw Yarışmasında İranlı sporcu…
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Meybod’da taziye okuma ve palmiye kaldırma gelenekleri
Yezd, IRNA- İran’ın Yezd iline bağlı Meybod ilçesinde her yıl Maharrem ayının gelmesi ile taziye…
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Zarif: Avrupalıların aksine, Rusya ve Çin’le stratejik ve kapsamlı ilişkilere sahibiz
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, 'Rusya ve Çin'le stratejik ilişkilerimiz var. Bu iki…
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İran adalet ve özgürlük mücadelesinde öncü bir role sahip
Tahran, IRNA - Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'ye…
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İran’ın dış borcu % 7 azaldı
Tahran, İRNA- İran’ın dış borcu yüzde 7 azalarak 8 milyar 678 milyon dolar oldu.
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İran Milli Öğrenciler Futsal Takımı, Asya şampiyonu oldu
Tahran, IRNA- Tayland’da düzenlenen Asya Öğrenciler Futsal Yarışmalarında İranlı öğrenciler,…
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Zarif: Nükleer anlaşma taahhütlerimizi azaltmanın üçüncü adımını atmaktan vazgeçebiliriz
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ilk mektubunda da belirtildiği…
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Makü Serbest Bölgesi semalarında uçuş bir başka güzel
Urmiye, İRNA- İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan ilinin kuzeybatısında yer alan Maku…
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2.İran Kadınlar Spor Yetenekleri Atletizm Olimpiyatları'ndan kareler
Gürgan,İRNA- 2. İran Kadınlar Spor Yetenekleri Atletizm Olimpiyatları, 'Spor, Dostluk, İyi…
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Güney Horasan'dan yurt dışına 30 bin metrekare el dokuma halısı ihracatı
Bircend, IRNA- İran'ın Afganistan sınırında yer alan Güney Horasan ilinden İran takviminin…
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