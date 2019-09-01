1 Eyl 2019 22:37
Journalist ID: 2394
News Code: 83461323
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Meybod’da taziye okuma ve palmiye kaldırma gelenekleri

Yezd, IRNA- İran’ın Yezd iline bağlı Meybod ilçesinde her yıl Maharrem ayının gelmesi ile taziye okuma ve palmiye kaldırma töreni yapılmaktadır.

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