1 Eyl 2019 15:28
Journalist ID: 2394
News Code: 83460849
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Makü Serbest Bölgesi semalarında uçuş bir başka güzel

Urmiye, İRNA- İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan ilinin kuzeybatısında yer alan Maku Serbet Bölgesi, özel coğrafi koşullarından dolayı her mevsimde spor hayranlarını ağırlıyor.

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