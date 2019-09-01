1 Eyl 2019 15:28
Journalist ID: 2394
News Code: 83460724
0 Persons

2.İran Kadınlar Spor Yetenekleri Atletizm Olimpiyatları'ndan kareler

Gürgan,İRNA- 2. İran Kadınlar Spor Yetenekleri Atletizm Olimpiyatları, 'Spor, Dostluk, İyi Gelecek' sloganı ile İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Gürgan ilinde düzenlenmektedir.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 13 =