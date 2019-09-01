Gürgan,İRNA- 2. İran Kadınlar Spor Yetenekleri Atletizm Olimpiyatları, 'Spor, Dostluk, İyi Gelecek' sloganı ile İran'ın kuzeydoğusunda yer alan Gürgan ilinde düzenlenmektedir.
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Makü Serbest Bölgesi semalarında uçuş bir başka güzel
Urmiye, İRNA- İran'ın Türkiye sınırındaki Batı Azerbaycan ilinin kuzeybatısında yer alan Maku…
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2.İran Kadınlar Spor Yetenekleri Atletizm Olimpiyatları'ndan kareler
Gürgan,İRNA- 2. İran Kadınlar Spor Yetenekleri Atletizm Olimpiyatları, 'Spor, Dostluk, İyi…
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Güney Horasan'dan yurt dışına 30 bin metrekare el dokuma halısı ihracatı
Bircend, IRNA- İran'ın Afganistan sınırında yer alan Güney Horasan ilinden İran takviminin…
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İranlı kadın hakem Dünya Erkekler Futsal Kulüpler Finali'nin hakemi olarak seçildi
Tahran, İRNA- Tayland’da düzenlenen Arajantin ile Brezilya'nın karşılaşacağı 2019 Dünya Erkekler…
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İran, biyoteknoloji alanında Asya'nın en iyi beş ülkesinden biri
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji İşlerinden Sorumlu Yardımcısı, biyoteknoloji…
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İran filmi Danimarka Büyük Ödülünü kazandı
Tahran, İRNA- İranlı yönetmen Muhammed Kart’ın yönettiği ‘Pedavore’ isimli film, Danimarka…
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İran siyasi-ekonomik heyeti Fransa'yı ziyaret edecek
Tahran, IRNA- İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı'nın…
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Batı Azerbaycan sınır kapılarından günlük 11 bin yolcu geçiş yapmaktadır
Urmiye, IRNA- Batı Azerbaycan Yol Bakım ve Karayolları Taşımacılığı Genel Müdürü, 'Günlük il…
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İran'ın Hazar Denizi'nde askeri tatbikatı başladı
Tahran, IRNA- İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin Kalıcı Güvenlik isimli deniz askeri tatbikatı,…
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İran’ın Mehran sınırından yurt dışına 508 milyon dolar değerinde ihracat
İlam, İRNA- İlam Sanayi, Maden ve Ticaret Kurumu Ticari İlişkiler ve Ticareti Geliştirme İşlerinden…
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