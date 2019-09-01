1 Eyl 2019 10:49
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News Code: 83460082
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Uluslararası 18 Yaş Altı Tenis Turnavasından kareler

Tahran, İRNA-İran, Türkiye Avusturya, Mali, Malezya, Hindistan, Kazakistan ve Rusya gibi ülkelerden 32 sporcunun katılımıyla Tahran İnkılap Spor Kompleksi'nde 24 Ağustos'ta başlayan Uluslararası 18 Yaş Altı Tenis Turnavası 31 Ağustos’ta sona erdi.

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