31 Ağu 2019 22:46
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News Code: 83459879
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31 Ağustos: Ulusal Asya Çitası Koruma Günü

Tahran, IRNA- 31 Ağustos günü, İran'da Asya Çitası Koruma Günü olarak ilan edilmiştir. Bu adlandırma 2007 yılında verilen öneri ile yapılmıştır. Tahran'da bulunan Asya Çitaı Araştırma Merkezi'nde Dilber ve İran isimli iki dişi ve Kuşki adlı erkek bir Asya çitasını barındırıyor.

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