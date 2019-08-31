Tahran, IRNA- 31 Ağustos günü, İran'da Asya Çitası Koruma Günü olarak ilan edilmiştir. Bu adlandırma 2007 yılında verilen öneri ile yapılmıştır. Tahran'da bulunan Asya Çitaı Araştırma Merkezi'nde Dilber ve İran isimli iki dişi ve Kuşki adlı erkek bir Asya çitasını barındırıyor.
-
31 Ağustos: Ulusal Asya Çitası Koruma Günü
Tahran, IRNA- 31 Ağustos günü, İran'da Asya Çitası Koruma Günü olarak ilan edilmiştir. Bu adlandırma…
-
İran’ın yaklaşımı değiştirilemez nükleer anlaşmanın korunmasıdır
Tahran, IRNA- Cumhurbaşkaı Ruhani, Fransız mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde Tahran-Paris…
-
Zarif: İstediğimiz herkese petrolümüzü satacağız
Tahran, IRNA- Dışişleri Bakanı Zarif, twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Biz istediğimiz…
-
Azerbaycan Motokros Yarışmaları'nda İran şampiyon oldu
Tahran, IRNA- Azerbaycan'da düzenlenen Dörtlü Motokros Yarışmaları'nda İran şampiyonluğa ulaştı.
-
İran Hazar Denizi'nde askeri tatbikat düzenleyecek
Tahran, IRNA- İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, 'Hazar Denizi'nde Kalıcı Güvenlik ve Güç…
-
General Emini Sedehi tarihi evinden kareler
İsfahan, IRNA- İsfahan iline bağlı Humeynişehir ilçesinde Kaçar Şahı Nasirüddin Şah'ın döneminde…
-
Mehriz Antropoloji Müzesi'nden görüntüler
Yezd, IRNA- İran'ın doğusunda Yezd iline bağlı Mehriz ilçesinde faaliyet gösteren Antrpoloji…
-
İran'ın Manikür'ü ABD'de
Reşt, IRNA- İranlı genç yönetmen Arman Feyyaz'ın yönettiği Manikür isimli kısa film, ABD 46.…
-
Traktör Takımı, İran'ın şampiyonu karşısında sahadan zaferle ayrıldı
Tebriz, IRNA- İran'ın çok sevilen takımlarından Traktör Tebriz takımı, dün evinde mücadele…
-
Kuzey Horasan Köy Spor Olimpiyatları Festivali
Bocnurd, IRNA- İran'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'da Kuzey…
yorumunuz