General Emini Sedehi tarihi evinden kareler

İsfahan, IRNA- İsfahan iline bağlı Humeynişehir ilçesinde Kaçar Şahı Nasirüddin Şah'ın döneminde inşa edilen General Emini Sedehi'ye ait tarihi evde birkaç oda, divanhane, hamam ve hüseyniye bulunmaktadır. Bu tarihi ev 2001 yılında İran Ulusal Anıtlar Listesi'ne eklendi.