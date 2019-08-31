31 Ağu 2019 13:44
Journalist ID: 2391
News Code: 83459238
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Mehriz Antropoloji Müzesi'nden görüntüler

Yezd, IRNA- İran'ın doğusunda Yezd iline bağlı Mehriz ilçesinde faaliyet gösteren Antrpoloji Müzesi'nde yüzyıllar önce yaşayan insanların yaşamı ile ilgili 400'e yakın çeşitli yaşam araçları, ziyaretçilerini bekliyor.

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