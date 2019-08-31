Traktör Takımı, İran'ın şampiyonu karşısında sahadan zaferle ayrıldı

Tebriz, IRNA- İran'ın çok sevilen takımlarından Traktör Tebriz takımı, dün evinde mücadele ettiği Persepolis Tahran takımını 1-0 yenerek, İran Süper Ligi'nde büyük bir başarıya imza attı. Maçı 80 bin taraftar tribünlerden izleyerek, maça büyük heyecan kattı.