31 Ağu 2019 12:01
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News Code: 83458966
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Uluslararası İsfahan Vahdet Dövüş Sanatları Kupası'ndan kareler

İsfahan, IRNA- İsfahan'da İran Dövüş Sanatları Derneği ve İsfahan İl Spor Dernekleri Kurulu'nun iş birliği ile 30 Ağustos'ta düzenlenen Uluslararası Vahdet Dövüş Sanatları Kupası'na Gürcistan, Ermenistan, Afganistan, Azerbaycan ve İran'dan sporcular katıldı.

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