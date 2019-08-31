Uluslararası İsfahan Vahdet Dövüş Sanatları Kupası'ndan kareler

İsfahan, IRNA- İsfahan'da İran Dövüş Sanatları Derneği ve İsfahan İl Spor Dernekleri Kurulu'nun iş birliği ile 30 Ağustos'ta düzenlenen Uluslararası Vahdet Dövüş Sanatları Kupası'na Gürcistan, Ermenistan, Afganistan, Azerbaycan ve İran'dan sporcular katıldı.