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30 Ağustos 2019 - 19:07

30 Ağustos Asya Kaplanını Koruma Günü

Tahran, IRNA- 30 Ağustos 10 seneden beri İran’da Asya Kaplanını Koruma Günü olarak kutlanmaktadır. Asya Kaplanını Araştırma Merkezi şu an iki dişi ve bir erkek kaplana ev sahipliği yapmaktadır.

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