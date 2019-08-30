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30 Ağustos 2019 - 12:38

İranşehr’de Hurma Hasadı

Zahedan, IRNA- Sistan Beluçistan ilinin güneyinde yer alan İranşehr kenti, parlak güneşi ve hurması ile meşhurdur. Kentte doğa severleri bekleyen bir çok potansiyel mevcuttur.

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