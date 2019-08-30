Zahedan, IRNA- Sistan Beluçistan ilinin güneyinde yer alan İranşehr kenti, parlak güneşi ve hurması ile meşhurdur. Kentte doğa severleri bekleyen bir çok potansiyel mevcuttur.
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30 Ağustos Asya Kaplanını Koruma Günü
Tahran, IRNA- 30 Ağustos 10 seneden beri İran’da Asya Kaplanını Koruma Günü olarak kutlanmaktadır.…
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Bazorgan sınırından 21 Mart’tan bu yana 124 bin kamyon geçiş yapmış
Urumiye, IRNA- Türkiye’nin Gürbulak sınır kapısının karşısında yer alan Bazorgan sınır kapısından…
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Mogherini bir kez daha AB’nin KOEP’i desteklediğini bildirdi
Tahran, IRNA- AB Dış Politika Komiseri Federika Mogherini Avrupa’nın Kapsamlı Ortak Eylem Planının…
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Abe, Ortadoğu’daki gerginliklerin giderilmesi için Ruhani ile görüşeceğini bildirdi
Tahran, IRNA- Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Ortadoğu bölgesindeki gerginliklerin azaltılması…
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İranşehr’de Hurma Hasadı
Zahedan, IRNA- Sistan Beluçistan ilinin güneyinde yer alan İranşehr kenti, parlak güneşi ve…
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Sis ve Yol
Erdebil, IRNA- Halhal caddesinin sihirli güzelliğinden görüntüler.
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İran’ın kutsal kenti Meşhed
Tahran, IRNA-Meşhed Horasan eyaletinin merkezi ve İran'ın ikinci büyük şehridir.
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İran ve Hindistan Tercihli Ticaret Anlaşması imzalayacak
Tahran, IRNA- İran ve Hindistan arasında yakın zamanda Tercili Ticaret Anlaşması imzalanacaktır.
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Avrasya Birliği, İran ile Serbest Ticaret uygulamasına vurgu yaptı
Tahran, IRNA- Avrasya Birliği Ekonomik Komisyonu, İran ve Birlik arasındaki Serbest Ticaret…
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Zarif, Moskova’yı ziyaret edecek
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Pazartesi Moskova’yı…
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