Erdebil, IRNA- Halhal caddesinin sihirli güzelliğinden görüntüler.
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Sis ve Yol
Erdebil, IRNA- Halhal caddesinin sihirli güzelliğinden görüntüler.
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İran’ın kutsal kenti Meşhed
Tahran, IRNA-Meşhed Horasan eyaletinin merkezi ve İran'ın ikinci büyük şehridir.
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İran ve Hindistan Tercihli Ticaret Anlaşması imzalayacak
Tahran, IRNA- İran ve Hindistan arasında yakın zamanda Tercili Ticaret Anlaşması imzalanacaktır.
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Avrasya Birliği, İran ile Serbest Ticaret uygulamasına vurgu yaptı
Tahran, IRNA- Avrasya Birliği Ekonomik Komisyonu, İran ve Birlik arasındaki Serbest Ticaret…
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Zarif, Moskova’yı ziyaret edecek
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Pazartesi Moskova’yı…
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İran ve Suriye, ekonomik ilişkilerin gelişme yollarını inceledi
Tahran, IRNA- İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad İslami ve Suriye Başbakanı İmad Hamis,…
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Musevi: Demokrasileri Savunma Vakfı, ekonomik terörizmin destekçisidir
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın…
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Zarif, Malezya Başbakanı ile görüştü
Tahran, IRNA- Malezya’da temaslarda bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad…
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Avrupa, Amerika’nın İran ile yeni nükleer anlaşma çabalarını eleştirdi
Tahran, IRNA- AB Dış Politika Komiseri Federika Mogherini, Amerika’nın İran ile yeni nükleer…
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İran ve Malezya ortak menfaatlerin korunması yönünde taahhütte bulunmaktadır
Tahran, IRNA- Malezya Dışişleri Bakanı Seyfettin Bin Abdullah, İran ve Malezya yetkilileri…
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