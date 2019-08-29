journalistPhotographer: 1942
29 Ağustos 2019 - 11:02

Tahran’da Flüt ve Piyano resitali

Tahran, IRNA- Tahran’ın Rudeki Salonunda Fransız ve İranlı Kadın sanatçıların ortak Flüt ve Piyano resitali düzenlendi.

yorumunuz

You are replying to: .
3 + 0 =