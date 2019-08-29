Tahran, IRNA- Tahran’ın Rudeki Salonunda Fransız ve İranlı Kadın sanatçıların ortak Flüt ve Piyano resitali düzenlendi.
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Zarif: Amerika, müzakere için KOEP’e dönüş biletini almalı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Amerika’nın İran…
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Tahran’da Flüt ve Piyano resitali
Tahran, IRNA- Tahran’ın Rudeki Salonunda Fransız ve İranlı Kadın sanatçıların ortak Flüt ve…
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Suriye ve İran iki ülke arasında ticaret hacminin artmasını istedi
Tahran, IRNA- Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Mohammad Samer El Halil ve İran Yol ve Şehircilik…
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Zarif: İran milleti baskılara boyun eğmez
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Çin CCTV kanalına…
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Bahtiyari Aşiretinde düğün
Şehri Kord, IRNA- Çar Mahal Bahtiyari ilinde tarım ürünlerinin hasadının tamamlanması ile Bahtiyari…
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General Hatemi: Araştırma uyduları üzerinde çalışmaktayız
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı General Emir Hatemi, İran’ın 4, 5 araştırma…
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Irakçi: Amerikalılarla müzakeremiz yoktur
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi İran’ın…
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Zengene: İki sene sonra üretilen Petrokimya ürünlerin değeri 36 milyar dolar olacak
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı Bijen Zengene, iki sene sonra İran’ın ürettiği…
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Irakçi: İran bölgede nitel ve nicel iktidara ulaşmıştır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran’ın…
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Zarif’in Malezya ziyareti başladı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Asya ülkeleri ziyaretler…
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